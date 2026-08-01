Visite guidée Trésors cachés du patrimoine La chapelle La Véronique Lieu-dit La Véronique Bannalec
vendredi 14 août 2026 · Lieu-dit La Véronique · Bannalec
Informations pratiques
Bannalec
Visite guidée Trésors cachés du patrimoine La chapelle La Véronique
Lieu-dit La Véronique Chapelle La Véronique Bannalec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 15:00:00
fin : 2026-08-14 16:00:00
Date(s) :
2026-08-14
Discrètement exposées à l’attention du visiteur, les sablières sculptées de La Véronique à Bannalec, abritent un éclatant bestiaire imagé. Ces animaux et personnages montrent non seulement le talent des sculpteurs mais aussi leurs facéties, à l’image des audacieuses représentations dans cet édifice.
Réservation obligatoire. .
Lieu-dit La Véronique Chapelle La Véronique Bannalec 29380 Finistère Bretagne +33 2 98 39 67 28
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Visite guidée Trésors cachés du patrimoine La chapelle La Véronique Bannalec a été mis à jour le 2026-08-05 par OT QUIMPERLE LES RIAS
À voir aussi à Bannalec (Finistère)
- Vente à la ferme de Quimerc’h Lieu-dit Ferme de Quimerc’h Bannalec 11 août 2026
- Soirée concert Camping Les Genêts d’or Bannalec 11 août 2026
- Marche avec Bann’Anim Bannalec 13 août 2026
- La nuit Cabaret Bannalec 14 août 2026
- Marché de producteurs à la brasserie de l’imprimerie Brasserie de l’imprimerie Bannalec 15 août 2026