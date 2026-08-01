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AGENDA · Bannalec

Visite guidée Trésors cachés du patrimoine La chapelle La Véronique Lieu-dit La Véronique Bannalec

vendredi 14 août 2026 · Lieu-dit La Véronique · Bannalec

Informations pratiques

Début
vendredi 14 août 2026
Fin
vendredi 14 août 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Lieu-dit La Véronique
Adresse
Chapelle La Véronique
Ville
29380 Bannalec
Département
Finistère
Tarif

Bannalec

Visite guidée Trésors cachés du patrimoine La chapelle La Véronique

Lieu-dit La Véronique Chapelle La Véronique Bannalec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 15:00:00
fin : 2026-08-14 16:00:00

Date(s) :
2026-08-14

Discrètement exposées à l’attention du visiteur, les sablières sculptées de La Véronique à Bannalec, abritent un éclatant bestiaire imagé. Ces animaux et personnages montrent non seulement le talent des sculpteurs mais aussi leurs facéties, à l’image des audacieuses représentations dans cet édifice.

Réservation obligatoire.   .

Lieu-dit La Véronique Chapelle La Véronique Bannalec 29380 Finistère Bretagne +33 2 98 39 67 28 

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English :

L’événement Visite guidée Trésors cachés du patrimoine La chapelle La Véronique Bannalec a été mis à jour le 2026-08-05 par OT QUIMPERLE LES RIAS

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