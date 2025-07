VISITE GUIDÉE – Trésors Cachés Office du tourisme de Rennes Rennes

VISITE GUIDÉE – Trésors Cachés Office du tourisme de Rennes Rennes vendredi 18 juillet 2025.

gratuit sur réservation

Laissez vous guider vers les trésors cachés d’un Rennes intime et coloré !

A l’arrière des façades sculptées, en poussant les portes d’immeubles et d’hôtels particuliers grâce à votre guide qui en possède les clés, vous découvrirez des lieux où règnent l’intimité et la quiétude, ponctués de puits, fontaines et jardins

Une visite guidée proposée par la Maison de Quartier de la Bellangerais en partenariat avec la Ville de Rennes et l’Office du Tourisme.

Le point de rendez-vous est devant l’Office du Tourisme de Rennes au 1 rue de St Malo.

02 99 27 21 10

Office du tourisme de Rennes 1 rue de saint malo 35000 rennes Centre Rennes 35706 Ille-et-Vilaine