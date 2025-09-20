Visite guidée « Trésors Cachés Villefranche » Office de Tourisme du Beaujolais – Villefranche sur Saône Villefranche-sur-Saône

Visite guidée « Trésors Cachés Villefranche » Samedi 20 septembre, 15h30 Office de Tourisme du Beaujolais – Villefranche sur Saône

Gratuit. Sur réservation uniquement : nombre de places limitées. Prévoir d’arriver 10 minutes avant l’horaire de départ.

Découvrez l’histoire de Villefranche-sur-Saône et de son architecture du Moyen-Age à la période moderne. Un parcours à la recherche des secrets des belles demeures caladoises, de la maison des Fleurons à l’hôtel Mignot de Bussy.

Label Pays d’art et d’histoire (PAH) : un gage de qualité. Ces visites sont organisées dans le cadre du Pays d’art et d’histoire du Beaujolais. Ce label du Ministère de la Culture, a pour mission de mettre en valeur les différents types de patrimoine et de sensibiliser à la qualité architecturale. La visite guidée portera sur l’histoire et les patrimoines d’une ville ou d’un village, mais également sur ses enjeux actuels en passant par les paysages ou encore l’habitat du Beaujolais. Un guide-conférencier, qualifié et expérimenté, vous attend pour découvrir les richesses du territoire !

Office de Tourisme du Beaujolais – Villefranche sur Saône 96 rue de la sous préfecture 69400 villefranche sur saone Villefranche-sur-Saône 69400 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes

