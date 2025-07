Visite guidée « Trésors Cachés Villefranche » Pays d’art et d’histoire Maison du Tourisme Villefranche-sur-Saône

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2025 sur le thème « Patrimoine architectural », découvrez l’histoire de Villefranche-sur-Saône et de son architecture du Moyen-Age à la période moderne.

Maison du Tourisme 96 rue de la sous-préfecture Villefranche-sur-Saône 69400 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 07 27 40 contact@beaujolais-tourisme.com

English : Guided tour « Hidden treasures of Villefranche » French Land of Art and History (Pays d’Art et d’Histoire)

On the occasion of the 2025 European Heritage Days on the theme of ‘Architectural Heritage’, discover the history of Villefranche-sur-Saône and its architecture from the Middle Ages to the modern period.

German : Visite guidée « Trésors Cachés Villefranche » Pays d’art et d’histoire

Anlässlich der Europäischen Tage des Kulturerbes 2025 mit dem Thema « Architektonisches Erbe » entdecken Sie die Geschichte von Villefranche-sur-Saône und seiner Architektur vom Mittelalter bis zur Moderne.

Italiano : Visite guidée « Trésors Cachés Villefranche » Pays d’art et d’histoire

Scoprite la storia di Villefranche-sur-Saône e la sua architettura dal Medioevo al periodo moderno durante le Giornate Europee del Patrimonio 2025 sul tema « Patrimonio architettonico ».

Espanol : Visite guidée « Trésors Cachés Villefranche » Pays d’art et d’histoire

Descubra la historia de Villefranche-sur-Saône y su arquitectura desde la Edad Media hasta la época moderna durante las Jornadas Europeas del Patrimonio de 2025 sobre el tema « Patrimonio arquitectónico ».

