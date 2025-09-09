VISITE GUIDÉE TRÉSORS ET SAVOIR-FAIRE Banyuls-sur-Mer

VISITE GUIDÉE TRÉSORS ET SAVOIR-FAIRE

Route du Mas Reig Banyuls-sur-Mer Pyrénées-Orientales

Tarif : 7 – 7 – 7

Début : Lundi 2025-09-09 10:00:00

2025-09-09 2025-09-23 2025-10-01

Dur labeur du vigneron, salle Capitulaire, lecture de paysage à Notre Dame de la Salette.

Rendez-vous sur le parking de l’Ecole de Sommellerie au Mas Reig. Il est possible d’emprunter la navette municipale gratuite depuis le centre pour s’y rendre.

Route du Mas Reig Banyuls-sur-Mer 66650 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 88 31 58

English :

Dur labeur du vigneron, salle Capitulaire, landscape reading at Notre Dame de la Salette.

Meet at the Ecole de Sommellerie parking lot at Mas Reig. You can take the free municipal shuttle bus from the town center to get there.

German :

Harte Arbeit des Winzers, Kapitelsaal, Landschaftslesung in Notre Dame de la Salette.

Treffpunkt: Parkplatz der Ecole de Sommellerie in Mas Reig. Es ist möglich, den kostenlosen städtischen Pendelbus vom Zentrum aus zu benutzen, um dorthin zu gelangen.

Italiano :

Il duro lavoro del viticoltore, Salle Capitulaire, lettura del paesaggio a Notre Dame de la Salette.

Appuntamento al parcheggio dell’Ecole de Sommellerie a Mas Reig. Per arrivare è possibile prendere la navetta comunale gratuita dal centro.

Espanol :

Duro trabajo del viticultor, Salle Capitulaire, lectura del paisaje en Notre Dame de la Salette.

Encuentro en el aparcamiento de la Ecole de Sommellerie en Mas Reig. Para llegar, puede tomar el autobús municipal gratuito que sale del centro.

