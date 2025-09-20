Visite guidée tribunal judiciaire d’Arras tribunal judiciaire d’Arras Arras

Visite guidée tribunal judiciaire d'Arras Samedi 20 septembre, 14h00 tribunal judiciaire d'Arras Pas-de-Calais

La visite sera d’1h30 par groupe de 50 personnes maximum.

Le premier groupe de 14h00 à 15h30 ; le deuxième groupe de 15h45 à 17h15.

A noter qu’il faudra arriver 30 minutes avant chaque visite.

Ancien palais des Etats d’Artois construit au 18ème siècle. Il est aujourd’hui

Le tribunal judiciaire d’ARRAS.

La visite sera d’1h30 par groupe de 50 personnes maximum.