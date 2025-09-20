Visite guidée Tuilerie de Bezanleu Treuzy-Levelay

Visite guidée Tuilerie de Bezanleu Treuzy-Levelay samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée 20 et 21 septembre Tuilerie de Bezanleu Seine-et-Marne

Visite limitée à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:+ – 2025-09-20T15:+

Fin : 2025-09-21T16:+ – 2025-09-21T17:+

De la terre à la tuile : Laissez-vous emporter dans un voyage à travers le temps et venez imaginer le procédé de fabrication traditionnel qui surgit encore à travers les vestiges du site, d’un bâtiment à l’autre.

Tuilerie de Bezanleu 7 chemin de la Tuilerie 77710 Treuzy-Levelay Treuzy-Levelay 77710 Bezanleu Seine-et-Marne Île-de-France Ancienne tuilerie où l’on peut encore voir les vestiges des procédés de fabrication artisanale.

Credits : Tuilerie de Bezanleu