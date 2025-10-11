Visite guidée Tunnel Sainte-Marie Le Havre

17 Rue Pasteur Le Havre Seine-Maritime

Début : 2025-10-11 14:30:00

fin : 2025-12-13

2025-10-11 2025-11-08 2025-12-13 2026-01-10 2026-02-14 2026-03-14

Cet ouvrage civil, long de 250 m, a été creusé en 1895 pour relier la ville haute et la ville basse par un funiculaire puis un tramway. Réquisitionné en 1942, il servit de lieu de stockage pour les munitions de l’armée allemande et, durant les bombardements, d’abri anti-aérien pour la population civile. Des reconstitutions vous permettent de visualiser l’état du site lors de la libération du Havre en 1944.

Proposé par l’Association de Sauvetage du Patrimoine Havrais

Public adultes durée 45 min

Rendez-vous au 17 bis rue Pasteur, 76600 Le Havre

Réservation obligatoire asph-asso.fr/billetterie .

contact@asph-asso.fr

