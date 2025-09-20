Visite guidée, Tusson dévoile son patrimoine architectural insolite et caché Maison du Patrimoine de Tusson Tusson

Visite guidée, Tusson dévoile son patrimoine architectural insolite et caché Maison du Patrimoine de Tusson Tusson samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée, Tusson dévoile son patrimoine architectural insolite et caché Samedi 20 septembre, 14h00 Maison du Patrimoine de Tusson Charente

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:30:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:30:00

Tusson est un village qui possède un patrimoine architectural d’exception lié à une riche histoire depuis la période médiévale.

Venez découvrir lors d’une déambulation d’une heure trente quelques éléments majeurs de son patrimoine architectural avec des sites insolites et cachés, caves voutées, aqueduc…dont certains lieux privés ouverts pour la première fois au public.

Trois départ à partir de la Maison du Patrimoine située 4 route d’Aigre (14h00 – 15h00 et 16h00)

Maison du Patrimoine de Tusson 4 route d’Aigre, 16140 Tusson Tusson 16140 Charente Nouvelle-Aquitaine 0545317049 Espace culturel proposant des expositions temporaires artistiques et des reconstitutions d’intérieurs régionaux ruraux anciens Parking a proximité

Tusson est un village qui possède un patrimoine architectural d’exception lié à une riche histoire depuis la période médiévale.

© Eric Bouchet