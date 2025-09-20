Visite guidée : un bâtiment, une histoire Archives départementales Du Tarn Albi

Visite guidée : un bâtiment, une histoire Samedi 20 septembre, 16h00 Archives départementales Du Tarn Tarn

Gratuit. Inscription obligatoire. Pour 20 personnes. Durée 30 min. Départ dans le hall des Archives. Sur le parvis des Archives de nombreuses animations, restauration possible.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T16:30:00

Fin : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T16:30:00

Visite guidée des Archives – 20 ans du bâtiment

À l’occasion des 20 ans du bâtiment des Archives, profitez d’une visite inédite en compagnie de R&C Architecture / SCP Guilhem.

Découvrez :

l’histoire du lieu,

les choix architecturaux qui ont présidé à sa conception,

ainsi que les coulisses de ce bâtiment emblématique.

En voiture depuis le centre-ville direction Cordes, Villefranche-de-Rouergue, avenue Dembourg. Un parking de 42 places est situé à proximité du bâtiment. Pour les personnes en situation de handicape, deux places de stationnement se situent à l'arrière du bâtiment, sur le parking réservé au personnel. En bus ligne A, B et C, arrêt collège Jean-Jaurès. En train : ligne Toulouse-Rodez, arrêt gare Albi-Madeleine.

© Archives départementales du Tarn