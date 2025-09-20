Visite guidée – Un carmel devenu musée Musée d’art et d’histoire Paul Eluard Saint-Denis

Gratuit, sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:30:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:30:00

Aménagé dans un ancien couvent de carmélites du 17e siècle, le musée porte toujours la trace de ce passé dans ses murs. Partez à la découverte de son histoire mouvementée, à travers un parcours augmenté des trois expositions temporaires mettant à l’honneur les 400 ans du bâtiment.

Invitées spéciales pour la visite du dimanche !

Le carmel de Saint-Denis : du couvent au musée

Il y a 400 ans, le 27 septembre 1625, huit sœurs de l’ordre du Carmel réformé s’établissent à Saint-Denis. La ville abritera de nombreux couvents, dont il ne reste que peu de traces aujourd’hui. Le carmel constitue un témoignage unique de l’architecture conventuelle du territoire. Il a vécu plusieurs vies : de demeure des religieuses, il devient caserne militaire après la Révolution française, tandis que la chapelle est brièvement transformée en temple de la Raison puis en église paroissiale. À la fin du 19e siècle, les religieuses rachètent le bâtiment, à l’exception de la chapelle, désormais tribunal. Il est peu à peu délaissé, avant d’être acquis par la municipalité. Dès 1981, l’ancien couvent en partie restauré devient le musée d’art et d’histoire, désacralisé et ouvert à tous et toutes.

L’architecture inspire toujours quiétude et spiritualité, en résonnance avec sa destinée première, et en contraste avec l’environnement citadin effervescent. Les sentences rappellent qu’une communauté de femmes, cloîtrées volontairement, ont vécu dans ce lieu. La collection d’objets et d’œuvres, disposés dans les anciennes cellules, présentent cette histoire. Que savons-nous de ces carmélites ? De leur quotidien, de leur engagement, de leurs aspirations ? De leur relation avec l’Église et les ordres masculins ? La figure de la moniale, que l’on imagine hors du monde et du temps, est de celle qui intrigue. Elle fait l’objet de réappropriations artistiques diverses, parfois subversives, du cinéma au théâtre, en passant par la performance burlesque.

La mise à l’honneur de ce matrimoine permet d’interroger le mythe et la réalité d’un héritage bien présent, qui fait écho à nos préoccupations contemporaines : la sobriété, le don de soi, le rapport à l’altérité ou encore la place des femmes dans l’histoire et la société.

Deux expositions sont à découvrir : Dans le silence du carmel. Photographies de Hélène Mastrandréas et Dévoiler. Une vie en miniature (16 septembre 2025 – 22 février 2026). Pour compléter le parcours de visite dans les anciennes cellules, les carmélites de Montmartre ont accepté de se livrer au travers de cartels sensibles sur leur quotidien, leur foi, et leur rapport aux sujets de société. Cette présentation s’intitule Les voies.x du carmel.

La programmation vient retracer, questionner et décaler le récit des 400 ans du carmel de Saint-Denis. Visites guidées, ateliers, conférences et spectacles sont à découvrir tout au long de cette célébration.

En 1770, alors que le Carmel connaît une grave crise financière, l’arrivée d’une illustre pensionnaire sauve le couvent de la saisie : il s’agit de Madame Louise de France, septième fille de Louis XV. Le roi se rendra dès lors de nombreuses fois au carmel de Saint-Denis pour y rendre visite à sa fille. Avec l’appui de son père, Madame Louise y entreprendra de nombreux travaux.

Visite commentée « Un carmel devenu musée »

