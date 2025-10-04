Visite guidée Un Château Fort en automne Montée Du Puech Salon-de-Provence

Visite guidée Un Château Fort en automne Montée Du Puech Salon-de-Provence samedi 4 octobre 2025.

Visite guidée Un Château Fort en automne

Samedi 4 octobre 2025 de 14h à 15h.

Visite à 14h

Durée 1H. Montée Du Puech Château de l’Empéri Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04 14:00:00

fin : 2025-10-04 15:00:00

Date(s) :

2025-10-04

Le château de l’Empéri constitue une des plus belles et des plus anciennes forteresses de Provence. Partez à la découverte d’un château d’exception qui domine la ville de Salon depuis plus de 1000 ans.

Visite à 14h Musée de l’Empéri

Durée 1H

Tarif 9€ par personne / 4€ enfants / Gratuit -3 ans

Tout public, sur inscription. .

Montée Du Puech Château de l’Empéri Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 56 27 60 accueil@visitsalondeprovence.com

English :

Château de l’Empéri is one of the oldest and most beautiful fortresses in Provence. Discover an exceptional castle that has dominated the town of Salon for over 1000 years.

German :

Das Château de l’Empéri ist eine der schönsten und ältesten Festungen der Provence. Entdecken Sie ein außergewöhnliches Schloss, das seit über 1000 Jahren über der Stadt Salon thront.

Italiano :

Il Château de l’Empéri è una delle più antiche e belle fortezze della Provenza. Scoprite un castello eccezionale che domina la città di Salon da oltre 1000 anni.

Espanol :

El Château de l’Empéri es una de las fortalezas más antiguas y bellas de la Provenza. Descubra un castillo excepcional que domina la ciudad de Salon desde hace más de 1000 años.

L’événement Visite guidée Un Château Fort en automne Salon-de-Provence a été mis à jour le 2025-09-05 par Office de Tourisme de Salon de Provence