Visite guidée Un Château Fort en Printemps Montée Du Puech Salon-de-Provence

Visite guidée Un Château Fort en Printemps

Samedi 21 mars 2026 de 14h à 15h.

Visite à 14h

Durée 1H. Montée Du Puech Château de l’Empéri Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Le château de l’Empéri constitue une des plus belles et des plus anciennes forteresses de Provence. Partez à la découverte d’un château d’exception qui domine la ville de Salon depuis plus de 1000 ans.

Tarif 9€ par personne 4€ enfants Gratuit -3 ans

Tout public, sur inscription. .

Montée Du Puech Château de l’Empéri Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Château de l’Empéri is one of the oldest and most beautiful fortresses in Provence. Discover an exceptional castle that has dominated the town of Salon for over 1000 years.

