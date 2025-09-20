Visite guidée : Un cimetière et ses illustres Cimetière de l’est Montluçon

Découvrez les histoires originales de plusieurs personnages de la ville, entre histoire de développement de la ville, de résistance et de religion.

Rendez-vous devant l’entrée principale du cimetière de l’est.

Cimetière de l’est Avenue du cimetière de l’est 03100 Montluçon Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 04 70 05 11 44 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@montlucon-tourisme.fr »}]

Journées européennes du patrimoine 2025

Montluçon Tourisme