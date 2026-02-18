Visite guidée Un cri dans la nuit Salle polyvalente Moulins-le-Carbonnel
Salle polyvalente Rue Jean Carbonnet Moulins-le-Carbonnel Sarthe
Début : 2026-03-13 20:00:00
2026-03-13
Organisé dans le cadre de l’ABC Haute Sarthe Alpes Mancelles.
Le vendredi 13 mars, le Parc naturel régional & Géoparc Normandie-Maine, dans le cadre de son ABC Haute Sarthe Alpes Mancelles, vous invite à une visite guidée Un cri dans la nuit ! Chouettes et hiboux qui sont-ils vraiment ? à Moulins-le-Carbonnel !
Vous connaissez surement le doux hululement de la Chouette hulotte mais sauriez-vous reconnaitre le cri d’une Chouette effraie ou d’un Hibou ? A l’occasion de l’Atlas de la Biodiversité Communale (ABC) Haute Sarthe Alpes Mancelles, venez en apprendre davantage sur nos mystérieux voisins à plumes qui sont-ils ? comment vivent-ils ? Rejoignez le Parc et le Géoparc Normandie-Maine pour une soirée riche en découvertes !
RDV 20h à la salle polyvalente à Moulins-le-Carbonnel.
Animation gratuite. Inscription au 02 33 81 13 33. .
Salle polyvalente Rue Jean Carbonnet Moulins-le-Carbonnel 72130 Sarthe Pays de la Loire +33 2 33 81 13 33
