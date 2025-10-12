Visite guidée Un exemple de reconversion urbaine Le quartier de l’Eure

65 Rue de Prony Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-18 14:30:00

fin : 2026-01-18

Date(s) :

2026-01-18

Secteur emblématique de l’intense activité industrialo-portuaire du 19e siècle, le quartier de l’Eure a connu le déclin avant de faire l’objet d’un ambitieux programme de requalification au début des années 2000.

La visite invite à découvrir les étapes de cette mutation et les différents types d’intervention qui, touchant le bâti comme le paysage, ont transformé le quartier tout en préservant son identité historique.

Durée 1h30

Réservation obligatoire

Lieu de rendez-vous communiqué lors de l’inscription. .

65 Rue de Prony Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 22 31 22 maison-patrimoine-info@lehavre-etretat-tourisme.com

English : Visite guidée Un exemple de reconversion urbaine Le quartier de l’Eure

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Visite guidée Un exemple de reconversion urbaine Le quartier de l’Eure Le Havre a été mis à jour le 2025-11-03 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie