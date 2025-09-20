Visite guidée « Un hôtel très particulier » Limur, Centre d’interprétation de l’Architecture et du Patrimoine Vannes

Visite guidée « Un hôtel très particulier » 20 et 21 septembre Limur, Centre d’interprétation de l’Architecture et du Patrimoine Morbihan

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T11:30:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T15:00:00

Poussez les grilles de l’hôtel de Limur et tentez de percer ses mystères.

Ancien hôtel particulier édifié au 17e, il a parcouru les âges. Adapté, modifié, agrandi par ses propriétaires successifs, nourri d’histoire et de mystères, il saura charmer les curieux et les curieuses de tous âges !

Samedi 20 et dimanche 21 septembre, à 11h et 14h30 (30min)

Limur, Centre d’interprétation de l’Architecture et du Patrimoine 31 Rue Thiers, 56000 Vannes, France Vannes 56000 Centre – Le Port Morbihan Bretagne 0297445202 https://www.ciap-limur.bzh Le Grand Hôtel de Limur a probablement été construit dans les dernières années du XVIIe siècle. Situé à la pointe d’une place triangulaire placée au pied de la muraille, il offre une disposition, probablement due à la géométrie de cette parcelle, qui ne reflète pas la structure traditionnelle d’un hôtel entre cour et jardin. Elle semble inspirée d’un modèle local, de même que la composition de la façade, avec son corps central dominant l’ensemble, dans lequel s’ouvrent deux lucarnes superposées. L’escalier de la fin du XVIIIe siècle a été réalisé par Brunet-Debaines. L’architecture de la façade se ressent aujourd’hui des modifications qui lui ont été apportées au XIXe siècle, de même que les décors intérieurs : seules deux pièces ont conservé leur authenticité.

Journées européennes du patrimoine 2025

Ville de Vannes