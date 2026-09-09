Visite guidée : « Un monument historique dédié à la conservation d’archives », Hôtel des Archives départementales de la Gironde – Site historique, Bordeaux

Informations pratiques

Visite guidée : « Un monument historique dédié à la conservation d’archives » 19 et 20 septembre Hôtel des Archives départementales de la Gironde – Site historique Gironde

Gratuit. Créneaux visites guidées : 14h, 15h, 16h, 17h. Durée : 45 min. Nombre de places limité à 15/20 personnes par visite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, profitez de l’ouverture exceptionnelle du site historique.

Au programme :

– Présentation de l’historique du bâtiment.

– Visites guidées avec focus sur le matériel utilisé pour le classement des archives au fil des siècles.

– Présentation et démonstration :

Préservation et valorisation du patrimoine mobilier protégé Monument historique girondin en présence de Sophie Chavignon, conservatrice des antiquités et objets d’art, chargée du patrimoine au Département de la Gironde et de Jérôme Godreau, professeur de taille de pierre au lycée Léonard de Vinci de Blanquefort, Meilleur Ouvrier de France taille de pierre (MOF) : mise en valeur de la statue de la Vierge à l’Enfant de la cathédrale de Bazas à travers la présentation de maquettes 3D du projet de soclage en pierre.

– Démonstration taille de pierre.

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Un évènement Journées européennes du patrimoine et du matrimoine à Bordeaux

#JEPMBX2026

Hôtel des Archives départementales de la Gironde – Site historique 13 rue d’Aviau, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 99 66 00 https://archives.gironde.fr Bâtiment construit en 1866, les Archives départementales de la Gironde ont été inscrites à l’inventaire supplémentaire des Monuments historiques en 1998. Tram C arrêt Jardin public. Bus lianes 5 ou 15 (Jardin public).

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, profitez de l’ouverture exceptionnelle du site historique.

©Archives départementales de la Gironde