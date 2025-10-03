Visite guidée Un port et des sens Terminal de la Citadelle Le Havre

Terminal de la Citadelle Le Havre

Début : 2025-10-03 18:00:00

fin : 2025-10-03 20:30:00

2025-10-03

A la tombée du jour, vivez une expérience sensorielle inédite. Après une présentation par Cyprien Gascoin, ingénieur d’études chez Atmo Normandie, de l’exposition « Les Odeurs Capitales » réalisée en partenariat avec Atmo Normandie, l’Université du Havre et la CCI Seine Estuaire, embarquez pour une visite olfactive au crépuscule jusqu’à la digue sud de Port 2000.

Entre bruits de portiques, odeurs maritimes et lumières du port, laissez vos sens vous guider et redécouvrez le port autrement qu’avec vos yeux. Vous serez invité à prêter attention aux odeurs que vous ressentez et à les identifier iode, algues, carburants, métaux, acier… Quelles odeurs prédominent pour vous ?

La météo jouera un rôle majeur, car les odeurs varient selon les conditions atmosphériques. Et ne manquez pas la surprise sonore que vous réservent les remorqueurs de Boluda pour vous saluer !

Point de rendez-vous Le Havre Port Center Terminal de la Citadelle.

Cette visite nécessite une inscription préalable avec une copie d’une pièce d’identité valide pour garantir l’accès au port.

A partir de 8 ans Durée 2h30.

Réservation obligatoire. .

Terminal de la Citadelle Le Havre Port Center Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 79 15 01 60 info@lehavreportcenter.com

