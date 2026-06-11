Visite guidée Une garnison en Normandie > Grand public Azeville jeudi 6 août 2026.

Azeville

Visite guidée Une garnison en Normandie > Grand public

D269 Azeville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 16:00:00

fin : 2026-08-06 17:15:00

Date(s) :

2026-08-06

Une garnison en Normandie > le jeudi à 16h et le dimanche à 14h pendant les vacances d’été.

Qu’est-ce que le mur de l’Atlantique ? Qu’est-ce qu’une batterie ? Découvrez l’histoire et l’architecture de la batterie d’Azeville, la vie de sa garnison et ses relations avec les habitants ainsi que les évènements douloureux de 1944.

Accompagné d’un guide, vous empruntez les 300m de galeries souterraines et tranchées couvertes.

Visite grand public. 1h15 de visite.

Places limitées.

Réservation conseillée au 02 33 40 63 05 ou par email https://batterie-azeville.manche.fr/page-contact/ .

D269 Azeville 50310 Manche Normandie +33 2 33 40 63 05 musee.azeville@manche.fr

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English : Visite guidée Une garnison en Normandie > Grand public

L’événement Visite guidée Une garnison en Normandie > Grand public Azeville a été mis à jour le 2026-06-11 par Réseau Sites et Musées