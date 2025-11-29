Visite guidée Une histoire de goût Côté Esplanade Roland-Barthes Bayonne

Côté Esplanade Roland-Barthes Au bout du pont du Génie Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Vous traversez la ville au fil des saveurs, des produits et des mets qui furent préparés et consommés à Bayonne à travers les siècles. Ce parcours se conclut par une expérience culinaire et gustative concoctée au cœur des remparts par le chef Christophe Le Borgne. De quoi découvrir le patrimoine gastronomique au-delà des clichés. Avec la complicité de la peña Besteak. .

