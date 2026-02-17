Visite guidée Une image vaut mille mots place de la Liberté Bourg-lès-Valence

Visite guidée Une image vaut mille mots

place de la Liberté Eglise Saint-Pierre Bourg-lès-Valence Drôme

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 14:30:00

fin : 2026-04-25 14:30:00

Date(s) :

2026-04-25

Méconnue, l’église Saint-Pierre du Bourg offre une unité ornementale spectaculaire décors peints, vitraux, tabernacle…

.

place de la Liberté Eglise Saint-Pierre Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86 artethistoire@valenceromansagglo.fr

English :

The little-known church of Saint-Pierre du Bourg boasts spectacular ornamental unity: painted decorations, stained glass windows, tabernacle?

