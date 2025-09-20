Visite guidée « Une maison dans la ville » Musée laïque d’art sacré du Gard – Maison des Chevaliers Pont-Saint-Esprit

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Visite guidée

« Une maison dans la ville : de la demeure des Piolenc au pont du Saint-Esprit »

Partez sur les traces de l’histoire urbaine et architecturale à travers cette visite guidée, qui relie la demeure des Piolenc au pont du Saint-Esprit, entre patrimoine bâti et mémoire des lieux.

Musée laïque d’art sacré du Gard – Maison des Chevaliers 2 Rue Saint-Jacques, 30130 Pont-Saint-Esprit, France Pont-Saint-Esprit 30130 Gard Occitanie 0466391761 https://www.gard.fr/le-gard-pour-vous/les-musees-de-la-conservation-departementale-du-gard Somptueuse demeure médiévale appelée “Maison des Chevaliers” qui, d’après la tradition populaire, aurait accueilli les chevaliers de l’ordre du Temple à leur retour de Terre Sainte. Chacun d’eux y aurait peint son écu pour signaler son passage. Connue depuis le moyen âge pour la richesse de ses décors, la demeure appartenait à la famille des Piolenc, un riche et puissant lignage de marchands de blé de la vallée du Rhône. Au XIVe siècle, ils firent édifier une remarquable cour de justice au cœur de leur résidence, témoin de leur puissance et de leur attachement au pouvoir royal. En 1450, un peintre de retour de Toscane, où brillaient alors les feux de la Renaissance, décora leurs nouvelles salles d’apparat donnant sur le Rhône. Une restauration minutieuse a permis de rendre tout son lustre à la demeure médiévale et à ses exceptionnels plafonds peints qui servent aujourd’hui d’écrin aux collections du musée.

© conservation départementale du Gard