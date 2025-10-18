Visite guidée Une ville à la campagne Saint-Romain-de-Colbosc

Place Théodule Benoist Saint-Romain-de-Colbosc Seine-Maritime

Début : 2025-10-18 15:00:00

fin : 2025-10-18

2025-10-18

Qualifiée de premier canton de France par le préfet en 1890, la commune de Saint-Romain-de-Colbosc connaît son essor au 19e siècle, avec la construction d’un hôpital rural, d’une usine électrique et l’arrivée du tramway. Le bel ensemble de bâtiments publics a même eu les honneurs de la visite du président de la République Félix Faure. Explorez le patrimoine préservé de cette petite ville qui a tout d’une grande !

Public adultes Durée 2h

Réservation obligatoire

Lieu de rendez-vous communiqué lors de l’inscription .

Place Théodule Benoist Saint-Romain-de-Colbosc 76430 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 22 31 22 maison-patrimoine-info@lehavre-etretat-tourisme.com

