VISITE GUIDÉE UNSOLITE NELLO Saint-Jean-de-Fos

VISITE GUIDÉE UNSOLITE NELLO Saint-Jean-de-Fos samedi 1 novembre 2025.

VISITE GUIDÉE UNSOLITE NELLO

6 Avenue du Monument Saint-Jean-de-Fos Hérault

Tarif : – – 9 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-01

fin : 2025-11-01

Date(s) :

2025-11-01

Visite guidée Unsolite de l’exposition hommage à Nello à Argileum

Plongez dans l’univers singulier de Nello Stevanin, artiste potier et sculpteur profondément attaché à Saint-Jean-de-Fos.

Cette visite guidée vous invite à (re)découvrir le parcours d’un créateur habité par la matière, dont les œuvres mêlent influences méditerranéennes, héritage familial et hommage vibrant à la figure féminine.

Visite guidée Unsolite de l’exposition hommage à Nello à Argileum

Plongez dans l’univers singulier de Nello Stevanin, artiste potier et sculpteur profondément attaché à Saint-Jean-de-Fos.

Cette visite guidée vous invite à (re)découvrir le parcours d’un créateur habité par la matière, dont les œuvres mêlent influences méditerranéennes, héritage familial et hommage vibrant à la figure féminine.

À travers ses sculptures tournées, ses majoliques colorées, ses dessins et ses pièces uniques en bois, bronze ou marbre, cette exposition rend hommage à un homme discret mais passionné, pour qui l’art était un langage sensible et vivant.

Se présenter à l’accueil 10 minutes avant.

Gratuit pour les moins de 10 ans.

Durée de la visite 45min

Réservation obligatoire via la billetterie de l’Office de Tourisme ou dans un des Bureaux d’Informations Touristiques de Saint-Guilhem-le-Désert, Argileum, Maison du Grand Site au Pont du Diable ou Gignac. .

6 Avenue du Monument Saint-Jean-de-Fos 34150 Hérault Occitanie +33 4 67 57 58 83

English :

Unsolicited guided tour of the Nello tribute exhibition at Argileum

Immerse yourself in the unique world of Nello Stevanin, a potter and sculptor deeply attached to Saint-Jean-de-Fos.

This guided tour invites you to (re)discover the career of a creator inhabited by matter, whose works blend Mediterranean influences, family heritage and a vibrant tribute to the female figure.

German :

Unsolite-Führung durch die Ausstellung hommage à Nello in Argileum

Tauchen Sie ein in die einzigartige Welt des Töpfers und Bildhauers Nello Stevanin, der mit Saint-Jean-de-Fos tief verbunden ist.

Diese Führung lädt Sie dazu ein, den Werdegang eines von der Materie besessenen Schöpfers (wieder) zu entdecken, dessen Werke mediterrane Einflüsse, Familienerbe und eine vibrierende Hommage an die weibliche Figur vereinen.

Italiano :

Visita guidata non richiesta alla mostra tributo a Nello presso Argileum

Immergetevi nel mondo unico di Nello Stevanin, ceramista e scultore profondamente legato a Saint-Jean-de-Fos.

Questa visita guidata vi invita a (ri)scoprire la carriera di un creatore abitato dalla materia, le cui opere combinano influenze mediterranee, eredità familiare e un vibrante omaggio alla figura femminile.

Espanol :

Visita guiada no solicitada a la exposición homenaje a Nello en Argileum

Sumérjase en el universo único de Nello Stevanin, alfarero y escultor profundamente vinculado a San Juan de Fos.

Esta visita guiada le invita a (re)descubrir la trayectoria de un creador habitado por la materia, cuyas obras combinan influencias mediterráneas, herencia familiar y un vibrante homenaje a la figura femenina.

L’événement VISITE GUIDÉE UNSOLITE NELLO Saint-Jean-de-Fos a été mis à jour le 2025-10-09 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT