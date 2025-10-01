VISITE GUIDÉE UNSOLITE PONT DU DIABLE Aniane

Aniane Hérault

Au départ de la Maison du Grand Site de France, empruntez la Passerelle des Anges pour accéder au légendaire Pont du Diable un écrin de nature chargé d’histoire.

Dans ce cadre tout à fait exceptionnel, nous aurons l’occasion de parler d’histoire et de légendes, mais également de l’aménagement de ce Grand Site de France!

A l’issue de cette visite, nous vous proposons de participer à une dégustation de vin.

Un moment ludique et convivial, autour de vins locaux !

Durée de la visite: 1h30

Gratuit pour les enfants de moins de 10 ans

Sur réservation via la billetterie de l’Office de Tourisme ou directement aux guichets des Bureaux d’Informations Touristiques de Saint-Guilhem-le-Désert, Argileum, Gignac ou Maison du Grand Site. .

Aniane 34150 Hérault Occitanie

English :

From the Maison du Grand Site de France, take the Passerelle des Anges to the legendary Pont du Diable: a natural setting steeped in history.

In this exceptional setting, we’ll have the chance to talk about history and legends, as well as the development of this Grand Site de France!

German :

Vom Maison du Grand Site de France aus gelangen Sie über die Passerelle des Anges zur legendären Pont du Diable, einer geschichtsträchtigen Naturschönheit.

In diesem außergewöhnlichen Rahmen haben wir die Gelegenheit, über Geschichte und Legenden, aber auch über die Gestaltung dieser Grand Site de France zu sprechen!

Italiano :

Dalla Maison du Grand Site de France, percorrete la Passerella des Anges fino al leggendario Pont du Diable: uno scenario naturale ricco di storia.

In questo contesto eccezionale, avremo la possibilità di parlare di storia e leggende, nonché dello sviluppo di questo Grand Site de France!

Espanol :

Desde la Maison du Grand Site de France, tome la Passerelle des Anges hasta el legendario Pont du Diable: un entorno natural cargado de historia.

En este marco excepcional, tendremos ocasión de hablar de historia y leyendas, ¡así como de la evolución de este Grand Site de France!

