Visite guidée Uzès Exposition IV « La dynastie des Roux, témoins d’une épopée maritime et commerciale » Ancien évêché d’Uzès Uzès

Gratuit, sur réservation auprès de l’accueil de l’exposition ou sur www.uzes.fr.

Début : 2025-09-20T10:+ – 2025-09-20T11:+

Fin : 2025-09-21T16:30:00+ – 2025-09-21T17:30:00+

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la Ville d’Uzès vous ouvre gratuitement les portes de l’exposition « La dynastie des Roux, témoins d’une épopée maritime et commerciale ».

Partez à la découverte de cette lignée d’artistes en suivant une visite guidée par Morgane L’Evêque, guide-animatrice. Visite guidée à 10h, 11h30, 15h et 16h30 durant les deux jours.

Ancien évêché d'Uzès Place de l'Évêché, 30700 Uzès Uzès 30700 Gard Occitanie 04 11 71 94 15

