Visite Guidée Vacances d’Hiver

Du 09/02 au 06/03/2026 le lundi, mercredi et vendredi à partir de 14h. Parc Ornithologique de Pont de Gau Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-02-09 14:00:00

fin : 2026-03-06

Date(s) :

2026-02-09

Durant l’hiver, un spectacle unique a lieu au parc ornithologique La parade amoureuse des flamants rose.

Parés de leurs plus belles couleurs, ils se rassemblent au coeur des marais pour un surprenant ballet de séduction.

En compagnie d’un guide du Parc, admirez ces parades nuptiales et percez tous les secrets de l’oiseau emblématique de Camargue

Pourquoi les flamants roses sont-ils roses ? Est-il vrai qu’ils mangent des crevettes ? Sont-ils migrateurs ou sédentaires ? …

Un moment de partage convivial et ludique.



Infos pratiques



⏱️ Rendez-vous à 14h

Les lundi, mercredi et vendredi du 9 février au 6 mars

⏳ Durée de la visite 1h

Tarifs Adulte 13€ Enfant (4 à 12 ans) 6€

Entrée du parc comprise et valable toute la journée



ℹ️ Possibilité de louer une paire de jumelles lors de votre arrivée à l’accueil

Tarif 5€

Carte d’identité ou Permis de conduire demandé en caution



Réservation obligatoire

Ouverture des inscriptions le 1er février 2026

https://billets.parcornithologique.com/evenements .

Parc Ornithologique de Pont de Gau Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur frederic@parcornithologique.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

During the winter, a unique spectacle takes place at the bird park: the flamingo courtship display.

Adorned in their finest colors, they gather in the heart of the marshes for a surprising ballet of seduction.

L’événement Visite Guidée Vacances d’Hiver Saintes-Maries-de-la-Mer a été mis à jour le 2026-01-27 par Office de Tourisme des Saintes Maries de la Mer