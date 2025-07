Visite guidée VAH Charleville Ouverture du trésor d’Art sacré des Ardennes Charleville-Mézières

Basilique Notre Dame d’Espérance Charleville-Mézières Ardennes

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Début : 2025-07-31

fin : 2025-07-31

2025-07-31

Le Trésor d’art sacré des Ardennes, ouvert en juillet 2018, rassemble une cinquantaine de chefs-d’oeuvre de l’art religieux, révélant les splendeurs du culte du 11è siècle à nos jours. Cet ensemble a trouvé sa place au sein de la Basilique Notre-Dame d’Espérance, remarquable pour son architecture gothique flamboyant et ses vitraux modernes signés de René Dürrbach. Statues, reliquaires sacrés, objets richement orfévrés chaque oeuvre a une histoire à raconter !

Basilique Notre Dame d’Espérance Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est +33 3 24 55 69 90 contact@charleville-sedan-tourisme.fr

English :

The Trésor d’art sacré des Ardennes, opened in July 2018, brings together some fifty masterpieces of religious art, revealing the splendors of worship from the 11th century to the present day. The collection is housed in the Basilique Notre-Dame d’Espérance, which boasts flamboyant Gothic architecture and modern stained-glass windows by René Dürrbach. Statues, sacred reliquaries, richly embellished objects: each work has a story to tell!

German :

Die Schatzkammer für sakrale Kunst der Ardennen, die im Juli 2018 eröffnet wurde, umfasst rund 50 Meisterwerke der religiösen Kunst, die die Pracht des Gottesdienstes vom 11. Dieses Ensemble hat seinen Platz in der Basilika Notre-Dame d’Espérance gefunden, die aufgrund ihrer flamboyant-gotischen Architektur und ihrer modernen Glasfenster von René Dürrbach bemerkenswert ist. Statuen, heilige Reliquienschreine, reich verzierte Objekte: Jedes Werk hat eine Geschichte zu erzählen!

Italiano :

Il Trésor d’art sacré des Ardennes, inaugurato nel luglio 2018, riunisce una cinquantina di capolavori dell’arte religiosa, rivelando gli splendori del culto dall’XI secolo a oggi. La collezione è ospitata nella Basilica di Notre-Dame d’Espérance, che vanta un’architettura gotica fiammeggiante e moderne vetrate di René Dürrbach. Statue, reliquiari sacri, oggetti riccamente decorati: ogni opera ha una storia da raccontare!

Espanol :

El Trésor d’art sacré des Ardennes, inaugurado en julio de 2018, reúne unas cincuenta obras maestras del arte religioso, que revelan los esplendores del culto desde el siglo XI hasta nuestros días. La colección se encuentra en la basílica de Notre-Dame d’Espérance, que cuenta con una arquitectura gótica flamígera y modernas vidrieras de René Dürrbach. Estatuas, relicarios sagrados, objetos ricamente adornados: ¡cada obra tiene una historia que contar!

