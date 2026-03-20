Visite guidée VAH Mézières, cité fortifiée

Place du château Charleville-Mézières Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Place stratégique de la défense de la frontière, Mézières n’a cessé de voir, ses remparts être amplifiés et améliorés. Aujourd’hui, bien des vestiges subsistent autour du centre-ville macérien, témoins de différentes phases de l’histoire de la ville.

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Place du château Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est +33 3 24 55 69 90 contact@charleville-sedan-tourisme.fr

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English :

As a strategic location for border defense, Mézières’ ramparts were constantly extended and improved. Today, many vestiges remain around the Mézières town center, bearing witness to different phases in the town’s history.

L’événement Visite guidée VAH Mézières, cité fortifiée Charleville-Mézières a été mis à jour le 2026-03-17 par Ardennes Tourisme