Visite guidée Valence à la Belle Epoque RDV à la Maison des têtes Valence

Visite guidée Valence à la Belle Epoque

RDV à la Maison des têtes 57 Grande Rue Valence Drôme

Tarif : 4 EUR

Tarif réduit

étudiant, demandeur d’emploi, personne présentant une carte d’invalidité

Date : 2025-12-07 14:30:00

Début : 2025-12-07 14:30:00

fin : 2025-12-07 14:30:00

Date(s) :

2025-12-07

Plongez-vous dans le quotidien d’une ville en pleine effervescence ! Il fait bon vivre en cette période de paix et de prospérité marquée par l’essor des arts, des grands magasins et par la modernisation de la ville.

+33 4 75 79 20 86 artethistoire@valenceromansagglo.fr

English :

Immerse yourself in the daily life of a bustling city! It was a time of peace and prosperity, marked by the rise of the arts, department stores and the modernization of the city.

German :

Tauchen Sie ein in den Alltag einer pulsierenden Stadt! In dieser Zeit des Friedens und des Wohlstands, in der die Kunst, die Kaufhäuser und die Modernisierung der Stadt florieren, lässt es sich gut leben.

Italiano :

Immergetevi nella vita quotidiana di una città vivace! Era un’epoca pacifica e prospera, segnata dall’ascesa delle arti, dei grandi magazzini e dalla modernizzazione della città.

Espanol :

Sumérjase en el día a día de una ciudad bulliciosa Fue una época pacífica y próspera, marcada por el auge de las artes, los grandes almacenes y la modernización de la ciudad.

