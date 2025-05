Visite guidée: Valence de place en place – Maison des têtes Valence, 6 juillet 2025 10:00, Valence.

Parcourez Valence avec un guide à la découverte de ses places emblématiques Place des Clercs, Place de la Pierre, Place Saint-Jean et Place Aristide Briand. Une immersion unique pour redécouvrir la ville et son ambiance authentique.

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86 artethistoire@valenceromansagglo.fr

English :

Take a guided tour of Valence’s iconic squares: Place des Clercs, Place de la Pierre, Place Saint-Jean and Place Aristide Briand. A unique opportunity to rediscover the city and its authentic atmosphere.

German :

Durchstreifen Sie Valence mit einem Stadtführer und entdecken Sie die symbolträchtigen Plätze: Place des Clercs, Place de la Pierre, Place Saint-Jean und Place Aristide Briand. Ein einzigartiges Eintauchen, um die Stadt und ihre authentische Atmosphäre wiederzuentdecken.

Italiano :

Partecipate a una visita guidata di Valence e scoprite le sue piazze più emblematiche: Place des Clercs, Place de la Pierre, Place Saint-Jean e Place Aristide Briand. Un’occasione unica per riscoprire la città e la sua atmosfera autentica.

Espanol :

Realice una visita guiada por Valence y descubra sus plazas más emblemáticas: Place des Clercs, Place de la Pierre, Place Saint-Jean y Place Aristide Briand. Una oportunidad única para redescubrir la ciudad y su auténtico ambiente.

