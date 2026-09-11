Visite guidée : Valence selon les humanistes RDV à la Maison des têtes Valence

dimanche 22 novembre 2026 · RDV à la Maison des têtes · Valence

Informations pratiques

Valence

Visite guidée : Valence selon les humanistes

RDV à la Maison des têtes 57 Grande Rue Valence Drôme

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif réduit

étudiants, demandeurs d’emploi, personne présentant une carte d’invalidité

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-22 14:30:00

fin : 2026-11-22 14:30:00

Date(s) :

2026-11-22

Partez sur les traces des humanistes dans le Valence de la Renaissance !

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RDV à la Maison des têtes 57 Grande Rue Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86 artethistoire@valenceromansagglo.fr

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English :

Follow in the footsteps of the humanists in Renaissance-era Valence!

L’événement Visite guidée : Valence selon les humanistes Valence a été mis à jour le 2026-09-11 par Valence Romans Tourisme