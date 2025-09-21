Visite guidée « Vauban à Belfort » Citadelle de Belfort Belfort

Sur inscription.

L’arrivée de Vauban à Belfort a métamorphosé la petite ville médiévale en place forte imprenable où chaque construction était murement réfléchie. Marchez dans les pas de Vauban lors de cette visite guidée proposée à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.

La citadelle est construite sur l'emplacement du château médiéval au sommet d'un escarpement rocheux qui domine la ville d'une cinquantaine de mètres. De ce premier château féodal, il ne reste qu'une tour au nord dite « la Tour des Bourgeois ».

