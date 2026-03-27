VISITE GUIDÉE VIAS CENTRE HISTORIQUE

Place du 11 Novembre Vias Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-03 2026-04-17 2026-05-01 2026-05-15 2026-05-29 2026-06-12 2026-06-26

Venez découvrir l’histoire, de l’église Saint-Jean-Baptiste, de l’ancien château seigneurial, de la maison consulaire, de la maison de l’évêque, des halles, les vestiges de l’enceinte, où toutes les belles portes vous révèleront tous leurs secrets…

En compagnie d’Arnaud, guide-conférencier, venez découvrir l’histoire, de l’église Saint-Jean-Baptiste, de l’ancien château seigneurial, de la maison consulaire, de la maison de l’évêque, des halles, les vestiges de l’enceinte, où toutes les belles portes vous révèleront tous leurs secrets…

> Départ parvis de l’église Saint-Jean-Baptiste, 34450 Vias

> 30 personnes maximum

> Gratuit

#ESCAPADEPATRIMOINE

#ESCAPADEALINFINI

#VISITESIGNATURE .

Place du 11 Novembre Vias 34450 Hérault Occitanie

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English :

Come and discover the history of the Saint-Jean-Baptiste church, the former seigniorial castle, the consular house, the bishop?s house, the covered market, the remains of the city wall, where all the beautiful doors will reveal their secrets…

L’événement VISITE GUIDÉE VIAS CENTRE HISTORIQUE Vias a été mis à jour le 2026-03-24 par 34 ADT34