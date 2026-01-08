Visite guidée Vichy, Capitale de l’Etat français 40/44 Vichy Destinations (Office de Tourisme) Vichy
Visite guidée Vichy, Capitale de l’Etat français 40/44
Vichy Destinations (Office de Tourisme) 19 rue du Parc Vichy Allier
Tarif : 6.5 – 6.5 – 6.5 EUR
Tarif réduit
+8 ans et 18 ans, étudiants, personnes en situation de handicap, bénéficiaires des minimas sociaux et demandeurs d’emploi. Sur présentation d’un justificatif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07 10:30:00
fin : 2026-02-18 12:30:00
Date(s) :
2026-02-07 2026-02-11 2026-02-14 2026-02-18 2026-02-21 2026-02-25 2026-02-28 2026-03-04 2026-03-07
Le 22 juin 1940 l’armistice signé à Rethondes scelle la défaite militaire de la France et la fin de l’offensive militaire de l’Allemagne.
Vichy Destinations (Office de Tourisme) 19 rue du Parc Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 71 94 contact@vichydestinations.fr
June 22nd 1940: the armistice signed in Rethondes seals France’s military defeat and the end of Germany’s military offensive.
