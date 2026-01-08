Visite guidée Vichy, Capitale de l’Etat français 40/44 Vichy Destinations (Office de Tourisme) Vichy

Visite guidée Vichy, Capitale de l’Etat français 40/44

Vichy Destinations (Office de Tourisme) 19 rue du Parc Vichy Allier

Tarif : 6.5 – 6.5 – 6.5 EUR

Tarif réduit

+8 ans et 18 ans, étudiants, personnes en situation de handicap, bénéficiaires des minimas sociaux et demandeurs d’emploi. Sur présentation d’un justificatif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 10:30:00

fin : 2026-02-18 12:30:00

Date(s) :

2026-02-07 2026-02-11 2026-02-14 2026-02-18 2026-02-21 2026-02-25 2026-02-28 2026-03-04 2026-03-07

Le 22 juin 1940 l’armistice signé à Rethondes scelle la défaite militaire de la France et la fin de l’offensive militaire de l’Allemagne.

.

Vichy Destinations (Office de Tourisme) 19 rue du Parc Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 71 94 contact@vichydestinations.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

June 22nd 1940: the armistice signed in Rethondes seals France’s military defeat and the end of Germany’s military offensive.

L’événement Visite guidée Vichy, Capitale de l’Etat français 40/44 Vichy a été mis à jour le 2026-01-08 par Vichy Destinations