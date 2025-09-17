Visite guidée Villa aurélienne Office de Tourisme de Fréjus Fréjus

Visite guidée Villa aurélienne Office de Tourisme de Fréjus Fréjus mercredi 17 septembre 2025.

Visite guidée Villa aurélienne

Office de Tourisme de Fréjus 249 Rue Jean Jaurès Le Florus 2 Fréjus Var

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

de 12 à 17 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2025-09-17 10:00:00

fin : 2025-06-24

Date(s) :

2025-09-17

Partez à la découverte de la Villa aurélienne, monument emblématique de Fréjus qui vous ouvre ses portes deux mardis par mois.

.

Office de Tourisme de Fréjus 249 Rue Jean Jaurès Le Florus 2 Fréjus 83600 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 51 83 83

English :

Discover the Villa Aurélienne, an emblematic Fréjus landmark, which opens its doors two Tuesdays a month.

German :

Gehen Sie auf Entdeckungsreise in der Villa Aurelia, einem symbolträchtigen Bauwerk in Fréjus, das an zwei Dienstagen im Monat seine Türen für Sie öffnet.

Italiano :

Scoprite la Villa Aurélienne, punto di riferimento di Fréjus, che apre le sue porte ai visitatori due martedì al mese.

Espanol :

Descubra la Villa Aurélienne, lugar emblemático de Fréjus, que abre sus puertas a los visitantes dos martes al mes.

L’événement Visite guidée Villa aurélienne Fréjus a été mis à jour le 2025-01-20 par Office de tourisme de Fréjus