Visite guidée Villa aurélienne Office de Tourisme de Fréjus Fréjus jeudi 17 septembre 2026.
Office de Tourisme de Fréjus 249 Rue Jean Jaurès Le Florus 2 Fréjus Var
Tarif : 5 EUR
de 12 à 17 ans
Début : Mardi 2026-09-17 10:00:00
2026-09-17
Partez à la découverte de la Villa aurélienne, monument emblématique de Fréjus qui vous ouvre ses portes deux mardis par mois.
+33 4 94 51 83 83
English :
Discover the Villa Aurélienne, an emblematic Fréjus landmark, which opens its doors two Tuesdays a month.
