Visite Guidée Villa Carmélie Villa Carmélie Saint-Brieuc

Côtes-d’Armor

Villa Carmélie 55 rue Pinot Duclos Saint-Brieuc Côtes-d'Armor

Début : 2025-08-11 14:00:00

fin : 2025-08-26 16:00:00

2025-08-11

2025-08-19

2025-08-26

Une visite qui retrace l’histoire du Carmel de St-Brieuc entre spiritualité et travail jusqu’au départ des sœurs en 2003 et la transformation des lieux en Conservatoire Municipal.

Tout public. Inscription obligatoire. .

22000 Côtes-d'Armor Bretagne +33 2 96 62 55 22

