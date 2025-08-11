Visite Guidée Villa Carmélie Villa Carmélie Saint-Brieuc
Côtes-d’Armor
Début : 2025-08-11 14:00:00
fin : 2025-08-26 16:00:00
2025-08-11
2025-08-19
2025-08-26
Une visite qui retrace l’histoire du Carmel de St-Brieuc entre spiritualité et travail jusqu’au départ des sœurs en 2003 et la transformation des lieux en Conservatoire Municipal.
Tout public. Inscription obligatoire. .
Villa Carmélie 55 rue Pinot Duclos
Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 62 55 22
