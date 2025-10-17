Visite Guidée Villa Carmélie Villa Carmélie Saint-Brieuc

Visite Guidée Villa Carmélie

Villa Carmélie 55 rue Pinot Duclos Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Début : 2025-10-17 15:00:00

fin : 2025-10-17 17:00:00

2025-10-17

Dans le cadre des Journées Nationales de l’Architecture et en cette fin d’année 2025, découvrez l’histoire du Carmel de Saint Brieuc entre spiritualité et travail, ainsi que l’évolution architecturale du bâtiment au fil des ans jusqu’à la création du Conservatoire.

Tout public. Inscription obligatoire auprès des Archives Municipales. .

Villa Carmélie 55 rue Pinot Duclos Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 62 55 22

