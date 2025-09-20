Visite guidée Villa de Séviac Montréal

Visite guidée Villa de Séviac Montréal samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée 20 et 21 septembre Villa de Séviac Gers

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T11:30:00

Fin : 2025-09-21T15:30:00 – 2025-09-21T16:30:00

️ Visite guidée – Villa de Séviac

Venez découvrir la majestueuse Villa de Séviac, joyau de l’Antiquité, et ses 625 m² de mosaïques romaines parfaitement conservées !

Une plongée spectaculaire dans l’art de vivre gallo-romain, au cœur d’un domaine antique exceptionnel.

Villa de Séviac Séviac, 32250 Montréal-du-Gers Montréal 32250 Gers Occitanie 05 62 29 48 57 http://www.elusa.fr http://www.abbayedeflaran.fr Connue par les textes dès l’Antiquité, la villa gallo-romaine (maison rurale) de Séviac est découverte en 1868 et fouillée en 1911 jusque dans les années 80. Il s’agit d’une vaste et luxueuse résidence (IIe et Ve siècles) organisée autour d’une cour à péristyle avec thermes privés et tapis de mosaïques. La villa de Séviac fait partie du pôle ELUSA Capitale antique. Se rendre à Montréal-du-Gers, itinéraire fléché depuis le village.

️ Visite guidée – Villa de Séviac

© Elusa Capitale Antique