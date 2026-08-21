Visite guidée « Villa Kérylos : l’histoire d’une demeure, l’héritage d’une famille », Villa Kérylos, Beaulieu-sur-Mer

Informations pratiques

Visite guidée « Villa Kérylos : l’histoire d’une demeure, l’héritage d’une famille » 19 et 20 septembre Villa Kérylos Alpes-Maritimes

Un départ de visite guidée, avec un médiateur culturel, sera organisé toutes les 30 minutes, jusqu’à 15h30.

Groupes de visites guidées limités à 25 personnes.

Tarifs de la visite guidée :

Plein Tarif : 5 €

Tarif réduit : 3 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Villa Kérylos : l’histoire d’une demeure, l’héritage d’une famille

Une invitation à découvrir la Villa autrement : comme une œuvre architecturale, mais aussi comme une maison pensée, construite et habitée par une famille passionnée par la Grèce antique.

À travers les pièces de la Villa, la visite fait revivre le quotidien de ses occupants, la famille Reinach, et replace Kérylos dans la société de la Belle Époque.

En fin de parcours de visite guidée, les visiteurs accèderont à la cuisine (local de service réservé aux domestiques), une pièce non ouverte au public habituellement.

Villa Kérylos Impasse Gustave Eiffel, 06310 Beaulieu-sur-Mer, France Beaulieu-sur-Mer 06310 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 0493010144 https://www.villakerylos.fr Villa construite de 1902 à 1908 par l’architecte niçois Emmanuel-Elisée Pontremoli pour l’historien et archéologue Théodore Reinach, et léguée par lui à l’Institut de France, à sa mort, en 1928. C’est une reconstitution idéale d’une maison grecque de l’époque hellénistique, adaptée à la fonctionnalité moderne (et à l’éclairage électrique). Les peintures murales sont dues aux peintres Adrien Karbowsky et Gustave-Louis Jaulmes et les stucs à Paul-Jean-Baptiste Gasq. Les douze colonnes monolithes en marbre blanc de Carrare qui entourent le péristyle sont taillées par Nicoli. Les tentures de lin qui remplacent les portes sont brodées par le créateur Ecochard. La vaisselle de table est réalisée par Emile Lenoble et les meubles par l’ébéniste parisien Bettenfeld sur des dessins de Pontremoli.

Villa Kérylos : l’histoire d’une demeure, l’héritage d’une famille

©Clément Roux