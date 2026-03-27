Visite Guidée Villa Rohannec’h, Entre la Ville et le Port Villa Rohannec’h Saint-Brieuc

Visite Guidée Villa Rohannec’h, Entre la Ville et le Port

Villa Rohannec’h 9 rue de Rohannec’h Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 14:00:00

fin : 2026-04-10 16:00:00

Date(s) :

2026-04-10

Venez à la rencontre de ce lieu patrimonial incontournable de la cité briochine. La visite se terminera par les salons au rez-de-chaussée du bâtiment et par l’évocation de l’activité contemporaine de la villa devenue maison-atelier pour les artistes.

Sur réservation auprès des Archives municipales. .

Villa Rohannec’h 9 rue de Rohannec’h Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 77 32 94

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Visite Guidée Villa Rohannec’h, Entre la Ville et le Port Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-03-27 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme