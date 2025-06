Visite guidée Villers-sur-Mer, histoires secrètes des villas balnéaires Villers-sur-Mer Tourisme Villers-sur-Mer 13 juillet 2025 14:30

Calvados

Visite guidée Villers-sur-Mer, histoires secrètes des villas balnéaires
Place Mermoz Villers-sur-Mer Calvados

Début : 2025-07-13 14:30:00

fin : 2025-08-17 16:30:00

2025-07-13

2025-07-31

2025-08-17

Fin du XIXe siècle, Villers-sur-Mer devient une destination à la mode pour les bains de mer. Le front de mer est repensé pour offrir une balade agréable et mondaine. Au fil des rues, qui portent bien souvent les noms des pionniers de Villers-sur-Mer, des villas plus originales les unes que les autres sortent de terre. Elles racontent aujourd’hui l’histoire de la ville.

Villers-sur-Mer Tourisme Place Mermoz

Villers-sur-Mer 14640 Calvados Normandie +33 2 31 14 40 00 info@indeauville.fr

English : Visite guidée Villers-sur-Mer, histoires secrètes des villas balnéaires

At the end of the 19th century, Villers-sur-Mer became a fashionable seaside destination. The seafront was redesigned to offer a pleasant and fashionable stroll. Along the streets, many of which bear the names of Villers-sur-Mer’s pioneers, villas were built, each more original than the last. Today, they tell the story of the town.

German : Visite guidée Villers-sur-Mer, histoires secrètes des villas balnéaires

Ende des 19. Jahrhunderts wird Villers-sur-Mer zu einem modischen Reiseziel zum Baden im Meer. Die Strandpromenade wird neu gestaltet, um einen angenehmen und mondänen Spaziergang zu bieten. Im Laufe der Straßen, die oft nach den Pionieren von Villers-sur-Mer benannt sind, entstanden Villen, von denen eine origineller als die andere war. Sie erzählen heute die Geschichte der Stadt.

Alla fine del XIX secolo, Villers-sur-Mer divenne una destinazione alla moda per i bagni di mare. Il lungomare fu ridisegnato per offrire una passeggiata piacevole e alla moda. Lungo le strade, molte delle quali portano i nomi dei pionieri di Villers-sur-Mer, vennero costruite ville, una più originale dell’altra. Oggi raccontano la storia della città.

A finales del siglo XIX, Villers-sur-Mer se convirtió en un destino de moda para bañarse junto al mar. El paseo marítimo se rediseñó para ofrecer un paseo agradable y a la moda. A lo largo de las calles, muchas de las cuales llevan los nombres de los pioneros de Villers-sur-Mer, se construyeron villas, cada una más original que la anterior. Hoy en día, cuentan la historia de la ciudad.

