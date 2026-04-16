Visite guidée Villers-sur-Mer, histoires secrètes des villas balnéaires Villers-sur-Mer Tourisme Villers-sur-Mer
Visite guidée Villers-sur-Mer, histoires secrètes des villas balnéaires Villers-sur-Mer Tourisme Villers-sur-Mer jeudi 16 avril 2026.
Villers-sur-Mer
Visite guidée Villers-sur-Mer, histoires secrètes des villas balnéaires
Villers-sur-Mer Tourisme Place Mermoz Villers-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16 14:30:00
fin : 2026-04-23 16:30:00
Date(s) :
2026-04-16 2026-04-23
Fin du XIXe siècle, Villers-sur-Mer devient une destination à la mode pour les bains de mer. Au fil des rues, qui portent bien souvent les noms des pionniers de Villers-sur-Mer, des villas plus originales les unes que les autres sortent de terre. Elles racontent aujourd’hui l’histoire de la ville.
Fin du XIXe siècle, Villers-sur-Mer devient une destination à la mode pour les bains de mer. Le front de mer est repensé pour offrir une balade agréable et mondaine. Au fil des rues, qui portent bien souvent les noms des pionniers de Villers-sur-Mer, des villas plus originales les unes que les autres sortent de terre. Elles racontent aujourd’hui l’histoire de la ville. .
Villers-sur-Mer Tourisme Place Mermoz Villers-sur-Mer 14640 Calvados Normandie +33 2 31 14 40 00 info@indeauville.fr
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English : Visite guidée Villers-sur-Mer, histoires secrètes des villas balnéaires
At the end of the 19th century, Villers-sur-Mer became a fashionable destination for sea bathing. Villas, each more original than the last, sprang up along the streets, many of which bear the names of the pioneers of Villers-sur-Mer. Today, they tell the story of the town.
L’événement Visite guidée Villers-sur-Mer, histoires secrètes des villas balnéaires Villers-sur-Mer a été mis à jour le 2026-02-26 par OT SPL Deauville
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