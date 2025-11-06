Visite guidée Vin et dégustations place Marulaz. Besançon
Visite guidée Vin et dégustations place Marulaz. Besançon jeudi 6 novembre 2025.
Visite guidée Vin et dégustations
place Marulaz. Fontaine, place Marulaz. Besançon Doubs
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif réduit
Tarif spécial
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-06 18:00:00
fin : 2026-02-10 20:00:00
Date(s) :
2025-11-06 2025-12-10 2026-02-10 2026-03-11 2026-04-15
Partez à la découverte de Besançon à travers une visite guidée insolite mêlant histoire, patrimoine et plaisirs œnologiques. Accompagné d’un guide-conférencier, explorez le centre historique, évoquez le quartier Battant, berceau des anciens vignerons bisontins et laissez-vous conter l’histoire viticole de la ville, autrefois couverte de vignes. La balade se termine au Cercle des Arômes, bar à vin situé 4 rue Bersot, pour une dégustation commentée qui éveillera vos papilles ! .
place Marulaz. Fontaine, place Marulaz. Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 80 92 55 info@besancon-tourisme.com
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Visite guidée Vin et dégustations Besançon a été mis à jour le 2025-10-16 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON