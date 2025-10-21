VISITE GUIDÉE Vinça
VISITE GUIDÉE Vinça mardi 21 octobre 2025.
VISITE GUIDÉE
Vinça Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-21 14:30:00
fin : 2025-10-21
Date(s) :
2025-10-21
Visite guidée de l’église Saint Julien et Sainte Baselisse de Vinça, ainsi que de la salle du trésor et de la croix Noell restaurée.
Rendez-vous devant le portail de l’église, entrée gratuite.
.
Vinça 66320 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 05 24 19
English :
Guided tour of the church of Saint Julien and Sainte Baselisse in Vinça, including the treasure room and the restored Noell cross.
Meet in front of the church portal, free admission.
German :
Geführte Besichtigung der Kirche Saint Julien et Sainte Baselisse de Vinça, sowie der Schatzkammer und des restaurierten Noell-Kreuzes.
Treffpunkt vor dem Portal der Kirche, Eintritt frei.
Italiano :
Visita guidata della chiesa di Saint Julien e Sainte Baselisse a Vinça, della sala del tesoro e della croce di Noell restaurata.
Ritrovo davanti alla porta della chiesa, ingresso gratuito.
Espanol :
Visita guiada a la iglesia de Saint Julien y Sainte Baselisse de Vinça, así como a la sala del tesoro y a la cruz de Noell restaurada.
Encuentro frente a la puerta de la iglesia, entrada gratuita.
L’événement VISITE GUIDÉE Vinça a été mis à jour le 2025-10-17 par OTI CONFLENT CANIGO