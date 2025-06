Visite guidée virtuelle du Musée de la Poste – Gien 28 juin 2025 16:00

Loiret

Visite guidée virtuelle du Musée de la Poste 12 Rue de l’Hôtel de Ville Gien Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-28 16:00:00

fin : 2025-06-28

Date(s) :

2025-06-28

Le 28 juin 2025, venez à 16h à la Micro-Folie de Gien assister à une visite guidée en ligne du Musée de la Poste à Paris.

Et pour rester dans la thématique, la Micro-Folie vous propose ce même jour des ateliers créatifs autour de l’univers postal (enveloppes en origami…).

Le Musée de La Poste est un lieu de mémoire postale vivant où l’histoire et la modernité s’entrelacent. Musée d’entreprise et Musée de France, il conserve et partage un patrimoine riche de plus de 600 ans d’histoire postale, philatélique, artistique et humaine.

12 Rue de l’Hôtel de Ville

Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 10 15 68 13 microfolie@gien.fr

English :

On June 28, 2025, join us at 4pm at the Micro-Folie in Gien for an online guided tour of the Musée de la Poste in Paris.

And to keep with the theme, on the same day the Micro-Folie will be offering creative workshops based on the postal world (origami envelopes, etc.).

German :

Am 28. Juni 2025 können Sie um 16 Uhr in der Micro-Folie in Gien an einer Online-Führung durch das Musée de la Poste in Paris teilnehmen.

Und um beim Thema zu bleiben, bietet Ihnen die Micro-Folie am selben Tag kreative Workshops rund um die Welt der Post an (Origami-Umschläge…).

Italiano :

Il 28 giugno 2025, alle ore 16.00, venite alla Micro-Folie di Gien per una visita guidata online del Musée de la Poste di Parigi.

Per rimanere in tema, lo stesso giorno la Micro-Folie offrirà laboratori creativi basati sul mondo postale (buste origami, ecc.).

Espanol :

El 28 de junio de 2025, acuda a las 16.00 horas a la Micro-Folie de Gien para una visita guiada en línea al Museo de Correos de París.

Y para seguir con el tema, ese mismo día la Micro-Folie ofrecerá talleres creativos basados en el mundo postal (sobres de origami, etc.).

L’événement Visite guidée virtuelle du Musée de la Poste Gien a été mis à jour le 2025-06-12 par ADRT45