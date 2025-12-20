Visite guidée Visite de l’exposition Les Énergies de la terre Musée national Adrien Dubouché Limoges

Visite guidée Visite de l'exposition Les Énergies de la terre

Visite guidée Visite de l’exposition Les Énergies de la terre Musée national Adrien Dubouché Limoges samedi 17 janvier 2026.

Visite guidée Visite de l’exposition Les Énergies de la terre

Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges Haute-Vienne

Tarif : 11.5 – 11.5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-17
fin : 2026-01-17

Date(s) :
2026-01-17 2026-03-14 2026-03-29

Dans le cadre de l’exposition Les Énergies de la terre

Une heure pour découvrir l’exposition Les Énergies de la terre . Des énergies terrestres à l’énergie créatrice en passant par les objets chargés d’énergie, découvrez une sélection d’œuvres inédites !
Réservation sur le site web en lien.   .

Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 1 42 46 92 04  mnad@cultival.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite guidée Visite de l’exposition Les Énergies de la terre

L’événement Visite guidée Visite de l’exposition Les Énergies de la terre Limoges a été mis à jour le 2025-12-18 par Terres de Limousin