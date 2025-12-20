Visite guidée Visite de l’exposition Les Énergies de la terre Musée national Adrien Dubouché Limoges

Visite guidée Visite de l’exposition Les Énergies de la terre

Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges Haute-Vienne

Début : 2026-01-17

fin : 2026-01-17

2026-01-17 2026-03-14 2026-03-29

Dans le cadre de l’exposition Les Énergies de la terre

Une heure pour découvrir l’exposition Les Énergies de la terre . Des énergies terrestres à l’énergie créatrice en passant par les objets chargés d’énergie, découvrez une sélection d’œuvres inédites !

Réservation sur le site web en lien. .

Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 1 42 46 92 04 mnad@cultival.fr

