Visite Guidée Visite du Château et de son Exposition Les Merveilles de nos Collections Impasse de la Pompe Quintin samedi 18 octobre 2025.

Château de Quintin Quintin Côtes-d'Armor

Début : 2025-10-18

fin : 2025-11-02

2025-10-18

Guidés par les propriétaires, vous découvrirez une enfilade d’appartements meublés du 18ème siècle (salle à manger, salons, bibliothèque, chambre etc.) agrémentés de mobilier, peintures et objets du quotidien du 18ème à nos jours. Accès au parc et à l’exposition permanente inclus. .

Impasse de la Pompe Château de Quintin Quintin 22800 Côtes-d'Armor Bretagne

